



TEBRİK TELEFONLARI YAĞDI

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı toplantıdaki tepkilerinin ardından muhtarların neredeyse tamamından tebrik telefonları aldığını belirten Yakup Er, "Sayın Kılıçdaroğlu söylediklerim için bana kızmasın. O ne kadar Atatürkçü ise ben de o kadar Atatürkçüyüm. O ne kadar milliyetçiyse ben de o kadar milliyetçiyim. Ben o toplantıda milli bir duruş sergiledim. Kendilerinden de aynı duruşu bekliyorum" diye konuştu.

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