Başkan Erdoğan'dan İzmir'de camilere yapılan saldırıya sert tepki: ''Alçaklar yayın yaparken CHP'li yöneticiler zevk alıyor''

22.05.2020 15:33

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde video konferans yöntemiyle il başkanlarına hitap etti. Başkan Erdoğan, ''İzmir'de camilerin hoparlörüne sızan alçaklar, saygısızca yayınlar yaparken, o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe bu rezilliği aktarıyor.'' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde video konferans yöntemiyle il başkanlarına hitap etti.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Salgın sürecinin de bir imtihan olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Var gücümüzle gayret gösteriyoruz.

5,5 milyon dar gelirli vatandaşlarımıza verdiğimiz 1000'er TL'lik karşılıksız nakit desteği ile insanlarımıza sahipsiz olmadığını gösterdik.

Buna karşılık ülkenin önüne takoz olmayı, milletin tarihine, kültürüne, değerlerine husumeti devleti yıpratmayı temel siyaseti haline getiren CHP, yine o bildiğimiz çirkin yüzünü sergilemekten geri durmuyor.

"İZMİR'DE CAMİLERİN HOPARLÖRLERİNE SIZAN ALÇAKLAR..."

Buna karşılık ülkenin önüne takoz olmayı, milletin tarihine, kültürüne, değerlerine husumeti devleti yıpratmayı temel siyaseti haline getiren CHP, yine o bildiğimiz çirkin yüzünü sergilemekten geri durmuyor.

CHP'nin her aktörü başka bir cephede bozgunculuk fesat peşinde konuşuyor.

İzmir'de camilerin hoparlörüne sızan alçaklar, saygısızca yayınlar yaparken, o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe bu rezilliği aktarıyor.

Yaptığımız hastanelere çamur atıyorlar.

Hiç kusura bakmasınlar ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceği için, bunları rahatsız etmeyi daha çok sürdüreceğiz.

Ağızlarından köpüklerinden saçarak, kalemlerinden kan damlatarak bize saldıranların hepsinin de foyaları birer birer ortaya dökülüyor.

Meğer bunların hepsi de bize yönelttikleri ithamların çok daha beterini kendileri bilfiil istiyorlarmış.

Bu ülkenin ortak değerlererini, yaptıkları hırsızlıkları örtmek için bir kalkan gibi kullanarak istismar ettiklerini artık herkes görüyor. Bunların hiçbiri bizleri ilgilendirmiyor. Hukukun konusu olan işlerini yargı, idarenin konusu olan konuları ilgili kurumlar takip edecek.

Hükümet olarak biz programımızı, planlarımızı, projelerimizi hayata geçirmek için çalışacağız.

Geçmişi buhran örnekleriyle dolu partinin bugün yüzü hiç kızarmadan hükümetimizi eleştirmeye kalkmasını acı bir gülümsemeyle karşıladık.

Bu ülke CHP dönemlerinde halkına verecek ekmeği bulamadığı için, ekmeği karneyle dağıtma buhranını yaşamıştır. Yaşatan kimdir? CHP. Evet, bu ülke geçmişte savunma sanayiinin temel kurumlarının kapılarının kapatılması buhranını yaşamıştır. Yaşatan kimdir? CHP. Bu ülke geçmişte demokrasi açık oy, gizli tasnif olarak gören faşist kafanın yol açtığı nice baskı ve zulüm buhranı yaşamıştır. Yaşatan kim? CHP. Bu ülke geçmişte yağdan gaza, pirinçten benzine kadar tüm temel gıda maddelerinin yokluğundan kaynaklanan kuyruklar buhranı yaşamıştır. Yaşatan kim? CHP. Bu ülke geçmişte hastane kapılarında yığılan insanlarının, muayene olacak doktor, tetkik yaptıracak cihaz, şifa için alacağı ilaç bulamama buhranı yaşamıştır. Yaşatan kim? Başta Bay Kemal ve CHP.

9 milyona yakın istihdam oluşturduğumuz halde, ısrar ve inatla 'öldük, bittik' türküsü söylemeye devam ediyorlardı.

İhracatı 36 milyar dolardan, 180 milyar doların üstüne çıkardığımızı gördükleri halde, kamuoyuna sürekli kötümserlik havası pompalamaktan vazgeçmiyorlardı.

Düşünün bakanın durumunda olanlar veyahut da farklı görevler verdiğim kişiler şimdi farklı şekilde saldırı içindeler. Yahu sen bakansın. Atılan bir adımda Başbakanın onayı olmadan sen o adımı atabilir misin? Şimdi nasıl oluyor da o işleri 'Ben ben ben...' Ne ben'i yahu? Bir başbakan onay vermeyecek, sen kalkacaksın adım atacaksın. Bunu kime yutturuyorsun? Böyle kalkıp Youtube'larda topladığınız adımlarla netice almanız mümkün değil. Biz şuan takdir edecek insan arıyoruz. Kötü olacak her şeyi bize yıkma hesabı içinde olanların hesabını zaten milletim sorar. Bu milletin vicdanından her şey Allah'ın izniyle döner.