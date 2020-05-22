Van'da çamaşır makinesinin altına hazırlanan gizli bölmede 7 bin paket sigara ele geçirildi!

22.05.2020 15:30

Van'ın İpekyolu ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri S.A'ya ait evde arama yaptı. Yapılan aramada 7 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Ekipler, evin banyosundaki çamaşır makinesinin altına hazırlanan gizli bölmede sigara paketlerini ele geçirdi. Kaçak sigaraları muhafaza eden ev sahibi S.A gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde evin gizli bölmesinde 7 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıbekir Mahallesi Mehmet Bey Sokak'ta S.A'ya ait evde arama yaptı.

Aramada, evin banyosundaki çamaşır makinesinin altına hazırlanmış gizli bölmede 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi S.A. hakkında "5607 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapıldı.