Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar! ABD'ye F-16 uyarısı...

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan cuma namazı sonrası gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. ABD'nin PKK ile tatbikat yapmasına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "DG konusunda ABD'nin attığı yanlış adımlar devam ediyor. Adını da dikkat ederseniz Suriye Demokratik Güçleri koyuyorlar bu bir kamuflajdır. ABD bu terör örgütlerine binlerce tır araç-gereç mühimmat hep gönderdi ve hala da gönderiyor. " dedi. Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda eğer sayın başkanla görüşme fırsatı bulursak kendileriyle de bu konuyu orada görüşeceğiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan hayatını kaybeden İngilitere Kraliçesi Elizabeth'in cenaze merasimi ile ilgili soruya da yanıt verdi.