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Başkan Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Gazi hayatta olsaydı bunları o partiden sopayla kovalardı

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Gazi hayatta olsaydı bunları o partiden sopayla kovalardı
10.11.2021 12:28
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında saygı ve rahmetle anıldı. Başkan Erdoğan, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca Tarihi CSO Konser Salonu’nda düzenlenen “Atatürk’ü Anma Töreni”ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı açıklamada "Atatürk isminin arkasına sığınanlar ne yapıyorlar? Çarpık Atatürk istismarcısı kesimle karşı karşıyayız. Sadece son günlerde yaşananlar bile bu çarpıklığın hangi boyutlara ulaştığını göstermektedir." dedi. Başkan Erdoğan, CHP'nin bugünkü tutumuna da tepki göstererek "Gazi hayatta olsa bunları sopayla kovalardı" şeklinde konuştu.

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