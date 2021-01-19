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Başkan Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Bu kokuşmuş zihniyetten ülkeye fayda gelmez

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Bu kokuşmuş zihniyetten ülkeye fayda gelmez
19.01.2021 14:37
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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük il kongrelerinde önemli açıklamalarda bulundu. CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Daha kendi partisi içindeki taciz, hırsızlık ve tecavüzlerin hesabını veremeyenlerin bu ülkenin yönetimine talip olması kara mizah örneğidir. Bu kokuşmuş zihniyetten ülkeye fayda gelmez. Bu tablo bizim sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır." dedi.


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