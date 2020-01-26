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Başkan Erdoğan'dan Cezayir'de anlamlı ziyaret

Başkan Erdoğan'dan Cezayir'de anlamlı ziyaret

26.01.2020 18:26

Resmi temaslarda bulunmak üzeren Cezayir'de giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada Şehitler Abidesi'ni ziyaret ederek çelenk bıraktı. Ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun eşlik etti.


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