Başkan Erdoğan'dan Cezayir'de anlamlı ziyaret

Resmi temaslarda bulunmak üzeren Cezayir'de giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada Şehitler Abidesi'ni ziyaret ederek çelenk bıraktı. Ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun eşlik etti.
Başkan Erdoğan'dan Cezayir'de anlamlı ziyaret26.01.2020 18:26
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