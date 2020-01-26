İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ depreminin bilançosunu açıkladı

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 38’e yükseldiğini ve 3 kişinin göçük altında olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ depreminin bilançosunu açıkladı26.01.2020 18:26
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