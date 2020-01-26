Başkan Erdoğan'dan Cezayir'de önemli açıklamalar 26.01.2020 17:34

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Cezayir'de açıklamalarda bulundu. Erdoğan Cezayir ile ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini açıklarken, Cezayir ile vize kolaylığı anlaşmasına varıldığını söyledi. Ayrıca Erdoğan "Bugün ülkelerimiz arasında yüksek düzeyli işbirliği imzalarını attık." dedi.

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, Cezayir ile vize kolaylığı anlaşmasına varıldığını açıklarken, "Görüşmelerimizin siyasi, askeri ve ticari, kültürel boyutları vardı. Geniş bir değerlendirme yaptık. Bugün ülkelerimiz arasında yüksek düzeyli işbirliği imzalarını attık." dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

"Türkiye Cezayir'in geleceğini kendi geleceğinden ayrı görmemektedir. Ülkemiz ve Cezayir arasındaki geçmişi 5 asra dayanan ortak tarih ve derin kardeşlik ve dostluk bağlarından güç alarak ikili ilişki ve iş birliğimizi her alanda daha ileriye taşımak inancındayız.

YÜKSEK DÜZEYLİ İŞBİRLİĞİ İMZALARI ATTIK

Görüşmelerimizin siyasi, askeri ve ticari, kültürel boyutları vardı. Geniş bir değerlendirme yaptık. Bugün ülkelerimiz arasında yüksek düzeyli işbirliği imzalarını attık. Aziz kardeşim Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u ülkemize de davet ettik ve bu toplantıyı en kısa zamanda Türkiye'de de yapmayı planladık. Afrika kıtasındaki en büyük ikinci ortağımız olan Cezayir'le ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı aramızda değerlendirdik.

KAZAN - KAZAN İLKESİYLE HAREKET EDİYORUZ

Aramızdaki ilişkileri ülkelerden birini pazar olarak görerek değil. Kazan-Kazan politikası gereği ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Yeni ortaklıklar, yeni istihdamlar doğrultusunda iş adamlarımızı teşvik ediyoruz.

VİZE KOLAYLIĞI

Cezayir genelinde yeni vize merkezleri açarak Cezayirli kardeşlerimizin Türkiye'ye ziyaretini kolaylaştırıyoruz.

15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili Cezayir vatandaşlarına vizeyi ahiren kaldırdık.

Görüşmelerimizde savunma sanayi alanındaki iş birliklerimizi derinleştirme kararı aldık. Ziyaretim vesilesi ile ayrıca millet konseyi başkanı ile de bir araya da geleceğim. Parlamentolarımız arasındaki görüşmelerin de sıklaştırılmasını faydalı görüyoruz.

LİBYA'DA AKAN KANIN DURMASI İÇİN MÜCADELE ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Gerek göç yükü gerekse güvenlik noktasında Cezayir'in karşılaştığı sıkıntıların farkındayız. Biz başından beri Libya'da askeri müdahalelerle çözüm alınamayacağını söylüyoruz.

Bu çerçevede müştereken atacağımız adımlar üzerinde durduk. Kalıcı istikrarın temelindeki anahtar unsurların diyalog olduğuna inanıyoruz. Cezayir'in Berlin sürecine ortak olmasından memnuniyet duyuyoruz.

Biz de Libya'da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Libya'nın terör örgütlerinin ve savaş baronlarının sahası haline gelmesine izin verilmemelidir. Uzlaşı ve barıştan yana olanları cezalandıran bir yaklaşım Libya'nın felaketi olacaktır. Maalesef uluslararası toplum ne Libya'da ne de Suriye başarılı bir sınav verememiştir.

Geldiğimiz aşamada Berlin Konferansı'nda alınan kararların takibi önem arz ediyor. Türkiye olarak elimizdeki tüm imkanlarla Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ise ortak basın toplantısında şunları söyledi:

Öncelikle sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle kendi adıma ve Cezayir halkı adına Türkiye'de gerçekleşen deprem için en içten taziyelerimi ileterek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Tabi bizler Cezayir ile Türkiye'nin her alanda ilişkilerini geliştirme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz. Ortak bir geleceğe beraberce yürüyebileceğimize inanıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte ticaret hacmimizi en yakın zamanda 5 milyar dolara çıkarma hacmine ulaşabileceğimizi ifade ettik.

Bizim bakanlarımızın sürekli iletişim halinde olması gerektiğine inandık ve karar aldık. Ben aynı zamanda Türkiye'nin şanına yakışır bir büyükelçiliğine sahip olması ve böyle bir büyükelçiliği teşhis etmesi için de bizden bir satın alma durumunu kabul ettim onayladım.

Kardeş Türkiye'nin Cezayir'de bir kültür merkezi açması Cezayir'in de Türkiye'de bir kültür merkezi açması konusunda anlaşmaya vardık.

Bölgesel anlamda sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte Berlin Konferansı'nda alınan kararların uygulanması konusunda beraberce hareket edilmesi konusunda anlaştık. Sahadaki tüm gelişmeleri de beraberce takip edip değerlendireceğiz.