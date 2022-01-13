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Başkan Erdoğan'dan trafik kazasında vefat eden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesine taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan trafik kazasında vefat eden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesine taziye telefonu
13.01.2022 14:34

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Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesini telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık'ın ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede, Ahmet Çalık'a, Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.


MİLLİ FUTBOLCU 27 YAŞINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrilmişti.

Futbol kariyerini İttifak Holding Konyaspor'da sürdüren milli futbolcu, 27 yaşında hayatını kaybetmişti.

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