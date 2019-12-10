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Başkan Erdoğan'dan Ahıska Türkleri Anma Programı'nda önemli açıklamalar

10.12.2019 23:29

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ahıska Türklerinin yaşadıkları zulmün altını çize Erdoğan, "Herkes sessiz kalsa da biz her platformda Ahıska Türklerinin davasını savunmaktan geri duymayacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Nobel Ödülü'nün Handke verilmesine tepki göstererek "On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi destekleyen hatta öven bir şahsın ödüle layık görülmesi utanç vericidir, rezalettir" şeklinde konuştu.


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