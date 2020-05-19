Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs'ın 101. yıldönümünde önemli açıklamalar

19.05.2020 14:48

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla video konferans yöntemiyle gençlerle bir araya geldi. Gençlere önemli mesajlar veren Erdoğan, gençlerin yanında olmayı sürdüreceklerinin altını çizdi. Erdoğan, 19 Mayıs'ın Türkiye'nin kuruluş ve kurtuluşu olduğunun önemini vurgularken, "19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün ve cesaretin ilk adımıdır." dedi. Erdoğan sosyal medya provokatörlerine karşı da gençleri uyarırken, "Sahte hesaplar arkasına saklanan provokatörlere karşı uyanık olmanızı bekliyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla video konferans yöntemiyle gençlerle bir araya geldi. Görüşmede gençlere önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca sosyal medyadaki provokatörlere karşı uyarılarda bulunan Başkan, "Sahte hesaplar arkasına saklanan provokatörlere karşı uyanık olmanızı bekliyorum." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Siz gençlerimizle telekonferans yoluyla da olsa bir arada olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğumu söylemek istiyorum. İstikbalimizin umudu tüm gençlerimize selamımı gönderiyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanları için Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mübarek Kadir Gecenizi de tebrik ediyorum.

19 MAYIS GENÇLER İÇİN İLHAM KAYNAĞI

Tüm dünya gibi ülkemizi de etkileyen koronavirüs nedeniyle buruk bir Ramazan geçiriyoruz. Buna rağmen siz gençlerimizin kendi bayramına sahip çıkmasından memnuniyet duyuyorum. 19 Mayıs direniş azminin sembolüdür. 19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün ve cesaretin ilk adımıdır. 19 Mayıs Çanakkale'de başlayan 1. Dünya Savaşı boyunca asla pes etmeyen bir milletin direniş cethidir. Böylesi derin manalar içeren günün gençlerimize armağan edilmesi tesadüf değildir. 19 Mayıs milletimiz için gurur vesilesi, siz gençler için bir ilham kaynağıdır.

Öncelikle hamasette ve husumetten uzak bir şekilde tarihimizi öğrenmeniz gerekiyor. Köklerimizle, bizi biz yapan kadim değerlerimizle kaderimizi bir tutarsak o kadar güçlü oluruz.

EN BÜYÜK GÜVEN KAYNAĞIMIZ SİZ GENÇLERSİNİZ

Türkiye büyüyor, gelişiyor, güçleniyor. Ülkemiz maziden ilham alarak, istikbalini inşa ediyor. Bu kutlu yolculukta engellere, sabotajlara ve ihanetlere rağmen kararlılıkla yürüyoruz. En büyük güven kaynağımız siz gençlerimizsiniz. Artık hayatın her alanında ülkemizin yolunu aydınlatıyor. Gençlerimizi sadece istiklal ve istikbal mücadelemizin neferleri değil, büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyoruz.

Nitelikli genç nesiller yetiştirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Ülkenin karar mekanizmalarında yer almanıza büyük önem veriyoruz. Gençlerimizin potansiyelini en üst seviyede kullanabilmeleri için destek olduk.

PROVOKATÖRLERE KARŞI UYANIK OLUN

Gençlerimizin salgın sürecinde ortaya koyduğu fedakar çalışmaları takdirle karşılıyoruz. STK'larımızda, Vefa Sosyal Destek Gruplarında yer alan gençlerimize teşekkür ediyorum. Van ve Adana'da olduğu gibi milletle bağını koparmışların, yapılan yardımlara tahammül gösterememesi doğaldır. Gezi olaylarında polisimize kurşun sıkanlar da aynı zihniyetin mensuplarıdır. 1960 darbesinden itibaren Türkiye hangi operasyona maruz kaldıysa hepsinde bunların silueti vardır. Biz artık bu güruhu çok iyi tanıyoruz. İnsanımızın inancına hakaret ederek ne yapmaya çalıştıklarının farkındayız. Bölücü teröre boyun eğmediğimiz gibi sokak terörüne de boyun eğmeyeceğiz. Şehir eşkıyalarına asla göz yummayacağız. Bu ülkenin gençlerinin arasına kimse nifak tohumu ekemeyecektir. Sosyal medyada sahte hesaplar arkasına saklanan provokatörlere karşı uyanık olmanızı bekliyorum.

Biz de koronavirüsle mücadele ediyoruz. Ülkemize en büyük katkıyı yurtlarımız verdi. Yurtlarımızı salgına karşı mücadelede bir süre daha aktif olarak kullanmaya devam edeceğiz. Burs ve kredi ödemelerini bugünden itibaren başlattık, bayrama kadar bu ödemeleri tamamlayacağız. 2019 yılında yetenek taraması sonucu seçtiğimiz 110 bin öğrencimi eğitimlerini antrenörleri eşliğinde sürdürüyor. Evde kalan vatandaşlarımız için 7 gün 24 saat faaliyetlerimiz sürdürülüyor.

3 KURALA RİAYET EDECEĞİZ

Koronavirüs salgınında rehavete düşersek çok daha büyük sıkıntılara düşebiliriz. Maske, mesafe, temizlik olarak belirlediğimiz üç kurala muhakkak riayet edeceğiz. Bu ülkenin salgınla mücadelesinde siz gençlere güveniyorum.