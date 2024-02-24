Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli Mitingi öncesi 12 yaşındaki Ecrin Gülçin Polatlı'nın Başkan Erdoğan ile buluşma hayali gerçeğe dönüştü. Cumhurbaşkanlığı otobüsünün önünde keman çalarak Başkan Erdoğan'ın dikkatini çeken Ecrin Erdoğan'ın otobüsü durdurup kendisini dinlemesiyle unutulmaz bir an yaşadı. A Haber'de bu özel anı paylaşan Ecrin, heyecanını ve mutluluğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinden ut çalmasını istemesi üzerine, Ecrin bu isteği yerine getirmek için sabırsızlandığını belirtti.