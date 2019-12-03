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Başkan Erdoğan veto etmişti! AK Parti harekete geçti: Termik santral düzenlemesini içeren madde metinden çıkarılacak

03.12.2019 15:39

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak" dedi. Düzenlemeyi Başkan Erdoğan veto etmişti.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği 'santrallere filtreyi erteleyen yasa maddesi' kanun metninden çıkarılıyor. Meclis'e iade edilen düzenleme, yarın plan-bütçe komisyonunda, ardından genel kurulda görüşülecek.

MADDE TEKLİFTEN ÇIKARILACAK
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak" dedi.

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