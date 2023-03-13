Haberler Haber Videoları Çifte skandal! ABD - PKK ile yine temasta! CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla'dan teröristlere ziyaret!

Çifte skandal! ABD - PKK ile yine temasta! CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla'dan teröristlere ziyaret!

Çifte skandal! ABD - PKK ile yine temasta! CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla'dan teröristlere ziyaret!
13.03.2023 09:24 - Son Güncelleme: 13.03.2023 09:24

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ABD, terör örgütü PKK’ya açık açık destek verdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’den sonra CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla da Suriye’nin kuzeyindeki teröristleri ziyaret etti.

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Türkiye, terör örgütü PKK ile amansız mücadele etti. Sözde müttefik ABD ise teröristlerle temas kurmaktan geri çekinmedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, geçen çarşamba Suriye'nin kuzeydoğusuna bir ziyaret düzenledi. Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'lilerin "DEAŞ'a karşı her gün operasyon düzenlediği" iddia edilirken teröristlere verilen desteğe zemin oluşturma çabasına girişildi. Kurilla'nın PKK/YPG işgalinde bulunan Haseke'de DEAŞ'lıların tutulduğu yerleri de ziyaret ettiği belirtilen Kurilla'nın, DEAŞ'lı ailelerin bulunduğu Roj ve Hol kamplarına da gittiği kaydedildi. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de 4 Mart'ta Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'nin işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti. İzahat istenmişti. ABD ise Milley'in sadece ABD askerleriyle görüştüğünü açıklamıştı.



4 MART MARK MILLEY



8 MART MICHAEL ERIK KURILLA

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