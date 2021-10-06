Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan: ''Üniversitelerimizi terörist kılıklılara bırakmayız''

Başkan Erdoğan: ''Üniversitelerimizi terörist kılıklılara bırakmayız''

Başkan Erdoğan: ''Üniversitelerimizi terörist kılıklılara bırakmayız''
06.10.2021 13:59
Ana Sayfa 02:37
Son bölümde Müge Anlı'ya gelen...
Ana Sayfa 08:25
Yasak aşkın belgesi...
Ana Sayfa 01:14
FOX'ta Demirtaş güzellemesi
Ana Sayfa 01:05
Başkan Erdoğan'dan 3600 ek...
Ana Sayfa 00:51
Marmara'da lüfer bolluğu!...
Ana Sayfa 02:48
TBMM'de kadına şiddet! CHP'li...
Ana Sayfa 01:35
Boğaziçi'ndeki izinsiz...
Ana Sayfa 00:44
Kastamonu'yu yeniden sel...
Ana Sayfa 01:30
Sağanak, kar ve fırtına...
Ana Sayfa 04:07
Yabancı uyruklu kağıt...
Ana Sayfa 00:06
Gülşen çok konuşulan...
Ana Sayfa 00:51
Teşkilat 17. bölüm fragmanı...

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar silsilesi hakkında konuştu. Erdoğan; Kendi hocalarına bile saygısı olmayan bu tipleri biz öğrenci olarak kabul etmiyoruz. Avrupa'da Amerika'da bu tiplerin hiçbirini bir gün bile üniversitede barındırmazlar. Biz de ise adeta terörist tiplere arka çıkılıyor. İnşallah bu sorunu da kendi mecrası içinde kötü niyetlilere meydanı bırakmadan en kısa sürede çözeceğiz. Biz üniversitelerimizi terör kılıklılara bırakamayız. dedi.


Haber Videoları
SON DAKİKA