Başkan Erdoğan: ''Üniversitelerimizi terörist kılıklılara bırakmayız''

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar silsilesi hakkında konuştu. Erdoğan; Kendi hocalarına bile saygısı olmayan bu tipleri biz öğrenci olarak kabul etmiyoruz. Avrupa'da Amerika'da bu tiplerin hiçbirini bir gün bile üniversitede barındırmazlar. Biz de ise adeta terörist tiplere arka çıkılıyor. İnşallah bu sorunu da kendi mecrası içinde kötü niyetlilere meydanı bırakmadan en kısa sürede çözeceğiz. Biz üniversitelerimizi terör kılıklılara bırakamayız. dedi.