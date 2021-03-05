Haberler Video Haber Videoları Bakan Akar Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ı anlattı! Helikopter kazasında yaralanan askerlerin durumu nasıl?

Bakan Akar Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ı anlattı! Helikopter kazasında yaralanan askerlerin durumu nasıl?

Bakan Akar Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ı anlattı! Helikopter kazasında yaralanan askerlerin durumu nasıl?
05.03.2021 14:37
Ana Sayfa 00:31
Helikopter kazasında yaralanan...
Ana Sayfa 00:14
Evinde bıçaklı saldırıya...
Ana Sayfa 14:42
Müge Anlı'da Sıla Uysal'ın...
Ana Sayfa 00:37
Konya'da eğlence mekanına...
Ana Sayfa 00:34
Bitlis'te düşen askeri...
Ana Sayfa 01:30
Ünlü isimlerin ‘Bitlis’...
Ana Sayfa 03:07
Borsa güne nasıl başladı? 5...
Ana Sayfa 01:26
Meteoroloji'den kar uyarısı! 5...
Ana Sayfa 01:34
Faizsiz ev ve araba müjdesi!...
Ana Sayfa 03:15
İpek Hattat tarafından...
Ana Sayfa 01:54
Bakan Akar'dan flaş...
Ana Sayfa 02:36
Şehitlerimizin kimlikleri...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Elazığ'da, helikopter kazasında şehit olan 11 asker için düzenlenen uğurlama töreninin ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Bakan Akar Şehit Korgeneral Osman Erbaş'la alakalı düşüncelerini bildirirken yaralı askerlerin durumunu da açıkladı.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan askerlere ilişkin, "Yaralılarımızın durumu şu anda iyi" dedi.

Şehit 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın sevilen bir arkadaşları olduğunu belirten Akar, şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetlerimize hizmetler eden bir arkadaşımızdı. Maalesef ki böyle elim kaza sonucunda kaybettik. Hepimizin, milletimizin başı sağ olsun. Bütün kurumlara, kişilere, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Elazığlı hemşehrilerimiz çok destekte bulundu. Valimiz, Belediye Başkanımız ve arkadaşlarımız. Tüm halkımız sağ olun, var olun. Yaralılarımızın durumu şu anda iyi."

Haber Videoları
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ