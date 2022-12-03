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Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da 12 milyarlık açılış yapacak

Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da 12 milyarlık açılış yapacak
03.12.2022 08:50

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 12 milyar liralık yatırımın toplu açılış töreni için Şanlıurfa'ya gidecek. Erdoğan, Abide Kavşağı'nda, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine doğal gaz arzı, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni için Şanlıurfa'ya gidecek. Erdoğan, Abide Kavşağı'nda, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.




Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu ile Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı bugün hizmete girecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla söz konusu çevre yolu ve köprülü kavşak açılacak.

Açıklamada, Şanlıurfa'nın şehir içi ve şehirlerarası ulaşımını düzenleyen Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu'nun 9,4 kilometre uzunluğunda inşa edildiği belirtilerek şu bilgiler verildi:

"Trafiğe 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecek çevre yolunda Direkli Vadisi 376 metrelik viyadükle geçildi. Ayrıca, proje kapsamında 446 metre uzunluğunda 3 köprülü kavşak, 50 metrelik 1 altgeçit köprüsü ve toplam 1380 metre uzunluğunda 18 menfez bulunuyor. Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu'nun bitiş noktasında inşa edilen Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nın tamamlanmasıyla Şanlıurfa-Gaziantep Devlet Yolu'na, Şanlıurfa-Diyarbakır Devlet Yolu'na ve Doğu Çevre Yolu'na bağlantı sağlandı."

Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nın ana gövdesinin 2 bin 930 metre uzunluğunda bölünmüş yol standardında, kavşak kollarının da 4 bin 240 metre uzunluğunda tek yol standardında inşa edildiği bildirildi.

Köprülü kavşak bünyesinde toplam 911 metre uzunluğunda 7 köprü bulunduğuna işaret edilerek, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu'nun da hizmete alınmasıyla Şanlıurfa'nın toplam 32,4 kilometre uzunluğundaki çevre yolu ağının tamamlandığı belirtildi.

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