Başkan Recep Tayyip Erdoğan Macron'a: Macron senin süren zaten az kaldı, gidicisin

12.09.2020 20:50

Yunanistan'a destek çıkarak Türkiye'nin kara sularına işgal etmek isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Macron senin süren zaten az kaldı, gidicisin. Ben sana birkaç yıl önce ne demiştim? Bir telefon görüşmemizde "Tarih bilgin hiç yok, önce tarih öğren" demiştim. Türkiye'ye tarih dersi verme" dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda önemli açıklamalarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim problemimiz Türk milletiyle değil, bizim problemimiz Erdoğan'la," diyor. Macron senin süren zaten az kaldı, gidicisin. Ben sana birkaç yıl önce ne demiştim? Bir telefon görüşmemizde "Tarih bilgin hiç yok, önce tarih öğren" demiştim. Türkiye'ye tarih dersi verme. 1 milyon Cezayirliyi, 800 bin ... siz öldürünüz.Yüz binlerce Libyalı'yı siz öldürdünüz. Bize insanlık dersi verme. Biz Osmanlı olarak buralara gittiğimizde insanlığı götürdük. Bunu hazmedemiyorlar, onun için çıldırıyorlar." dedi.