Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile Türkiye-NATO ilişkileri değerlendirildi. Türkiye ve Yunanistan arasında yapılacak olan istikşafi görüşmelere değinen Başkan Erdoğan, "İstikşafi görüşme Yunanistan'ın adımlarına bağlı" dedi.
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü: İstikşafi görüşme Yunanistan'ın adımlarına bağlı
23.09.2020 20:48
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