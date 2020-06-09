Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son dönemde 9 kez telekonferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı, yeni tip koronavirüs salgını sonrası bugün ilk kez yüz yüze gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, kritik kabine sonrası yeni normalleşme kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. 65 yaş üstü vatandaşların haftanın her günü 10 ile 20 arasında dışarı çıkabileceğini açıklayan Başkan Erdoğan, "18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır." dedi.
Başkan Erdoğan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için alınan yeni kararları açıkladı
09.06.2020 20:04
- Başkan Erdoğan: Milletimizin kurallara genel olarak uyduğu kanaatindeyim
- Başkan Erdoğan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için alınan yeni kararları açıkladı
- 18 yaşındaki Sümeyye'nin 62 yaşındaki komşusuyla gittiği ortaya çıktı!
- Kısa çalışma ödeneğinde aslan payını işçi kıyımıyla tepki çeken CHP'li belediyeler aldı!
- Son dakika: İstanbul'da sahte içki üretiminde kullanılan 47 ton metil alkol ele geçirildi
- Devlet Bahçeli, MHP'ye seri toplantı talimatı verdi | Video
- Darp ettiği eski sevgilisini serbest kalınca bıçakladı
- Ankara'da pes dedirten görüntü: Asker uğurlamasında havaya pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtılar | Video
- Aybüke Yalçın video izle! Şehit öğretmen Aybüke Yalçın ölüm yıldönümünde unutulmadı
- Van'da terör örgütü PKK'nın şehit ettiği işçiler son yolculuğuna uğurlandı | Video
- Orman arazisine çöken İYİ Partili Türkkan'a belediyeden bir aylık süre!
- Son dakika: FETÖ’nün İzmir'deki gaybubet eviden deste deste para çıktı!