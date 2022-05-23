Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN BAŞVURUSU

Kabinenin öncelikli gündem maddesi NATO olacak. Beştepe'deki toplantıda, İsveç ve Finlandiya'nın başvurusu sonrası bu konuda önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası üzerinde durulacak. NATO üyesi ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteği kesmeleri konusunda takınılacak tavır ele alınacak.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sonra erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalar, Doğu Akdeniz'deki son durum, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler de ele alınacak diğer konular olacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN ATILACAK ADIMLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine toplantısında fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirlerin piyasaya yansıması da değerlendirilecek. Enflasyonla mücadelede önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınacak.

PKK'YA KARŞI DÜZENLENECEK YENİ OPERASYONLAR ELE ALINACAK

Terörle mücadele operasyonları da bir diğer önemli başlık. Yurt içi ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı düzenlenecek yeni operasyonlar değerlendirilecek.

KONUT FİYATLARI

Bir taraftan da konut fiyatlarını takip ediyoruz. Konuta ilişkin bir finans paketi açıklanmıştı. Ama o paketin açıklanmasıyla fırsatçılar ortaya çıkmıştı. Fırsatçılara ilişkin olarak da denetimler başlatılmıştı. Çapraz sorgular yapıldı, vergisel kayıtlara bakıldı. Ve o sorgular sonucunda bazı artışlar tespit edildi. O tespit edilenlere yönelik nasıl adımlar atılacağı kabinenin gündeminde olacak.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Koronavirüs vakalarının azalması ile birlikte açık havada maske zorunluluğu kaldırılmıştı. Kabinede koronavirüste son durum da ele alınacak. Milyonlar toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunun kalkıp kalkmayacağı ile ilgili açıklamayı merakla bekliyor.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?

Öte yandan açık cezaevinde uygulanan koronavirüs izinleri de masada. Süre 31 Mayıs'ta doluyor. Daha önce 2 kez süre uzatılmıştı. Bir kez daha süre uzatımı olur mu? Bu konunun yine gündeme gelmesi bekleniyor. Hem ailelerden hem de mahkumlardan yoğun bir talep olduğu belirtiliyor. Konu hem Meclis'te de gündeme geldiği bazı çalışmalar olabileceği gündeme gelmişti. Kabinede de gündeme gelmesi bekleniyor. İzin sürecinde bir suça bulaşmadıkları ve kendilerine yeni bir yaşam kurdukları, kiminin de aile kurdukları gerekçesiyle taleplerin geldiği belirtiliyor. Yeni bir sürenin uzatılıp uzatılmayacağı kabine toplantısında belli olacak.

BOZDAĞ: SUNUM YAPACAĞIM

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, açık cezaevinde uygulanan koronavirüs izinleriyle ilgili kabine toplantısını işaret etti. Bakan Bozdağ, "Geçenlerde AK Parti MYK'da bu konu konuşuldu. Yarın da Kabine'de benim de sunumum olacak, orada bir değerlendirme yapılacak. O değerlendirmeden sonra bu konuda karar çıkarsa kamuoyuyla paylaşılacak. Bugüne kadar 413 bin 652 kişi bundan istifade etti. Bunların içinde çıkıp suça karışanlar var. Onlarla ilgili adli süreç başlatıldı. Şu anda tutuklanmış olanlar var." ifadelerini kullandı.

Kabine toplantısı sonrası alınan kararları millete sesleniş konuşması ile Başkan Erdoğan duyuracak.