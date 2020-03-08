Başkan Erdoğan kurdeleyi kesip direksiyon başına geçti! Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı-Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan katılımcılarla açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, açılış törenin ardından makam aracıyla otoyolu kullandı.
Başkan Erdoğan kurdeleyi kesip direksiyon başına geçti! Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi açıldı08.03.2020 21:49
- Başkan Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi açılışında direksiyon başına geçti
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