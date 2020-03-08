Başkan Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi açılışında direksiyon başına geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı-Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan katılımcılarla açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, açılış törenin ardından makam aracıyla otoyolu kullandı. O anları İletişim Başkanı Fahrettin Altun resmi Twitter hesabından paylaştı. Altun yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, bugün hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi'nde ilk sürüşü yaparken Rizespor - Alanyaspor maçının son anlarını takip etmeyi de ihmal etmedi." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi açılışında direksiyon başına geçti08.03.2020 21:49
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