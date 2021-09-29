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Başkan Erdoğan Külliye'de sahaya indi! Hidayet Türkoğlu, bakanlar ve danışmanlarıyla basketbol maçı yaptı

Başkan Erdoğan Külliye'de sahaya indi! Hidayet Türkoğlu, bakanlar ve danışmanlarıyla basketbol maçı yaptı
29.09.2021 09:43 - Son Güncelleme: 29.09.2021 09:43
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Başkan Erdoğan Külliye'de dün sabah sporu yaptı. Bazı bakan ve danışmanları ile basketbol maçına çıktı. Maçı Erdoğan'ın takımı kazandı. Bakan Varank, "Skor 50-24. Kimin yendiği anlaşılıyordur" mesajıyla paylaştı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bazı bakan ve danışmanları ile basketbol maçı yaptı. Maçta; Başkan Erdoğan ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yer aldı.

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