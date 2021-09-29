Külliye derbisi! Kazanan 50-24'lük skorla Başkan Erdoğan'ın takımı







İDLİB ZİRVESİ

Dünya bugün Rusya'nın Soçi kentindeki zirveye kilitlenecek. Başkan Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Soçi'de bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesi İdlib olacak. Görüşmede, iki lider Suriye'nin kuzeybatısındaki gelişmeleri kapsamlı şekilde ele alacak. Başkan Erdoğan'ın, Suriye'de yeni bir istikrarsızlık olmaması gerektiği yönündeki mesajının yanı sıra İdlib anlaşmasında belirtilen şartlara ne kadar uyulup uyulmadığı konularını da gündeme getirmesi bekleniyor.

Tarihi görüşmede ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan, S-400 hava savunma ikinci sistemi satın alma konusunu da görüşecek. İki ülke arasında savunma, enerji ve turizm alanlarında yakın işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde durulması öngörülürken, Başkan Erdoğan ve Putin zirvesinde ağırlıklı olarak enerji projeleri ile turizmin de ele alınacağı ifade ediliyor. (ERDEM ANILAN)