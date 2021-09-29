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    Külliye derbisi! Kazanan 50-24'lük skorla Başkan Erdoğan'ın takımı

    Başkan Erdoğan Külliye'de dün sabah sporu yaptı. Bazı bakan ve danışmanları ile basketbol maçına çıktı. Maçı Erdoğan'ın takımı kazandı. Bakan Varank, "Skor 50-24. Kimin yendiği anlaşılıyordur" mesajıyla paylaştı.

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    Külliye derbisi!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bazı bakan ve danışmanları ile basketbol maçı yaptı.

    Maçta; Başkan Erdoğan ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yer aldı.



    Karşılaşmayı Erdoğan'ın takımı, 50-24 kazandı.

    Kalın, Twitter'daki hesabından, "Cumhurbaşkanımız formundaydı maşallah" dedi.



    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise "Skor 50-24. Kimin yendiği anlaşılıyordur" mesajını paylaştı.




        İDLİB ZİRVESİ
        Dünya bugün Rusya'nın Soçi kentindeki zirveye kilitlenecek. Başkan Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Soçi'de bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesi İdlib olacak. Görüşmede, iki lider Suriye'nin kuzeybatısındaki gelişmeleri kapsamlı şekilde ele alacak. Başkan Erdoğan'ın, Suriye'de yeni bir istikrarsızlık olmaması gerektiği yönündeki mesajının yanı sıra İdlib anlaşmasında belirtilen şartlara ne kadar uyulup uyulmadığı konularını da gündeme getirmesi bekleniyor.

        Tarihi görüşmede ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan, S-400 hava savunma ikinci sistemi satın alma konusunu da görüşecek. İki ülke arasında savunma, enerji ve turizm alanlarında yakın işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde durulması öngörülürken, Başkan Erdoğan ve Putin zirvesinde ağırlıklı olarak enerji projeleri ile turizmin de ele alınacağı ifade ediliyor. (ERDEM ANILAN)
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