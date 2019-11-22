Haberler Video Başkan Erdoğan İzmir Bayındır'da müjdeyi verdi! "Süratle kuracağız"

Başkan Erdoğan İzmir Bayındır'da müjdeyi verdi! "Süratle kuracağız"

22.11.2019 18:55

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir Bayındır'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan,"Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesini süratle kuracağız." dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları