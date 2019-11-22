Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir Bayındır'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan,"Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesini süratle kuracağız." dedi.
Başkan Erdoğan İzmir Bayındır'da müjdeyi verdi! "Süratle kuracağız"22.11.2019 18:55
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