Türkiye'nin kırmızı listeye aldığı Muhammed Dahlan kimdir? 22.11.2019 19:26

Türkiye terörle mücadelede tarihi bir süreçten geçerken, aynı zamanda BAE (Brileşik Arap Emirlikleri) eksenli yeni bir proje örgüt ile de karşı karşıya... Bu örgütün başında ise bölgedeki kirli işlerin adamı Muhammed Dahlan bulunuyor. BAE-Mısır ve Suudi istihbaratının yönlendirdiği Dahlan bölgede çeşitli örtülü operasyonlarda boy gösteriyor. Bu örgüt, geleneksel terör örgütlerinin aksine siber savaşlara yatırım yapıyor, algı inşa ediyor ve kamuoyu görüşlerini yönlendirmeye çalışıyor. Peki Gezi kalkışmasında, hain FETÖ darbe girişiminde, Arafat'ın ölümünde Dahlan'ın rolü ne? Tüm detaylar özel olarak hazırladığımız analiz haberimizde...