Türkiye'nin kırmızı listeye aldığı Muhammed Dahlan kimdir?

Türkiye terörle mücadelede tarihi bir süreçten geçerken, aynı zamanda BAE (Brileşik Arap Emirlikleri) eksenli yeni bir proje örgüt ile de karşı karşıya... Bu örgütün başında ise bölgedeki kirli işlerin adamı Muhammed Dahlan bulunuyor. BAE-Mısır ve Suudi istihbaratının yönlendirdiği Dahlan bölgede çeşitli örtülü operasyonlarda boy gösteriyor. Bu örgüt, geleneksel terör örgütlerinin aksine siber savaşlara yatırım yapıyor, algı inşa ediyor ve kamuoyu görüşlerini yönlendirmeye çalışıyor. Peki Gezi kalkışmasında, hain FETÖ darbe girişiminde, Arafat'ın ölümünde Dahlan'ın rolü ne? Tüm detaylar özel olarak hazırladığımız analiz haberimizde...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.