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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024, 18:02 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024, 18:06

Başkan Erdoğan, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile ortak basın toplantısı düzenledi!

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği'ne üyeliğin stratejik hedef olduğunu vurgulan Başkan Erdoğan, "Birliğin de Türkiye'ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimize olduğu aşikar" ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail'in vahşetini kıyan Başkan Erdoğan, "Gazze'de sürdürdüğü katliamlar sadece bölgesel istikrar değil, küresel güvenliği de tehdit etmektedir" dedi.

Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu
Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu

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