Başkan Erdoğan'dan İBB'nin skandal 23 Nisan broşürüne sert tepki: Aleviliği din olarak göstermesini kınıyorum

27.04.2020 19:34

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki beşinci kez video konferans yönetimiyle toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 3,5 saat sürdü. Başkan Erdoğan kritik Kabine sonrası CHP'li İBB'nin skandal 23 Nisan broşürüne tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Belediyelerin yardımlarıyla ilgili meselede de biz valiliklerle koordinasyon ve planlama yapılması gerektiğini söylerken onlar işi bambaşka yerlere götürmeye çalışıyorlar. Gerçi yardım paketlerinin içine alevi, bektaşi kardeşlerimizi İslam dışı gösteren, kanun dışı eylemlerin öven kitaplar koymak suretiyle kirli yüzlerini, sinsi niyetlerini bir kez daha göstermeyi de ihmal etmediler. Çok açık net olarak dağıttıkları kitapçıklarla aleviliği ‘din’ olarak takdim eden bu anlayışı milletimin huzurunda telin ediyorum, kınıyorum." dedi.