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Başkan Erdoğan anayasanın ilk 4 maddesi tartışmalarına son noktayı koydu: Tavrımız net
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Başkan Erdoğan anayasanın ilk 4 maddesi tartışmalarına son noktayı koydu: Tavrımız net

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024, 16:01 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024, 16:01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Yurt Dışı Müteahhitlik Başarı Ödülü Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan katil İsrail'in Lübnan'a yaptığı siber saldırı hakkında "İsrail'in Gazze'ye saldırıları ile artan gerilim devam ediyor. Her gün yeni bir çatışma ile karşılaşıyoruz" dedi. Öte yandan 2002'den bu yana ekonomi alanındaki büyümeye dikkat çeken Erdoğan, "İhracatı 256 milyar dolara çıkardık. Artık Türk ürünlerinin girmediği ülke yok" ifadelerini kullandı. Yeni anayasa mesajı da veren Erdoğan, "Darbe mahsulü mevcut anayasa Türk demokrasisine yakışmıyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yepyeni ve sivil bir anayasa ortaya koymaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu. Anayasanın ilk dört maddesi hakkında da açıklama yapan Erdoğan "Bizim açımızdan tartışmaya açılacak bir konu yoktur" dedi.

Başkan Erdoğan anayasanın ilk 4 maddesi tartışmalarına son noktayı koydu: Tavrımız net
Başkan Erdoğan anayasanın ilk 4 maddesi tartışmalarına son noktayı koydu: Tavrımız net

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