18 yaşındaki Sümeyye'nin 62 yaşındaki komşusuyla gittiği ortaya çıktı!

09.06.2020 18:14

18 yaşını dolduran Sümeyye Çalıcıoğlu'nun kaçtığı adamın 62 yaşında olduğunu duyan Müge Anlı canlı yayında küplere bindi ve şu açıklamayı yaptı: "Kız hangi vaat ile götürüldü ki 6 yada 8 ay sonra geri dönerim dedi. Senin ne işin var 18 yaşındaki çocukla Şakir...Yok artık yani devenin nalı yuh! Artık ben sana ne deyim yani senin 18 yaşındaki çocukla ne işin var 62 yaşındaki adam. Senin torunun yaşında ayıp denen bir şey var." diyerek kaçıran komşuya tepki gösterdi.