Basın İlan Kurumu'ndan Sözcü'nün skandal 'Ayasofya' manşetine inceleme: Gerekli işlemler yapılacaktır

Son dakika haberi! Basın İlan Kurumu (BİK) CHP yandaşı Sözcü gazetesinin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan 'Ayasofya' ile ilgili ilk sayfadan yaptığı skandala inceleme başlattı. Yapılan açıklamada, "Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının ilgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi resen ele alınıp, gerekli işlemler yapılacaktır." denildi.

2020 yılı boyunca dini ve milli her türlü konuda değerlerimizin karşısında yer alan Sözcü, 2021 yılının ilk manşetinde de Haçlı artıklarının yanında yer aldı. Sözcü, Ayafosya'nın açılmasını 2020 yılında yaşanan felaketler listesine ekledi.





İNCELEME BAŞLATILDI

Konuya ilişkin Basın İlan Kurumu'ndan (BİK) yapılan açıklamada, "Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının ilgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi resen ele alınıp, gerekli işlemler yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.









BİK'ten yapılan açıklama;



Sözcü gazetesinin 1 Ocak 2021 tarihli '2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı' manşetli haberinde, Ayasofya'nın cami hüviyetine geri döndürülmesi felaket olarak yorumlanmıştır. Bu haber toplumun farklı kesimlerinde ciddi tepkiye yol açmış, maşeri vicdanı yaralamıştır.



GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının ilgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi resen ele alınıp, gerekli işlemler yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.







KÜSTAH PAYLAŞIMI SİLDİLER

Skandal manşeti savunmaya devam eden SÖZCÜ, gösterilen tepkilere 'manipüle haber' diyerek tweet attı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının yer verildiği tweet bir süre sonra apar topar silindi.











SKANDAL MANŞETE TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sözcü gazetesinin, "2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı" olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını da eklemesine tepki gösterdi.

Meclis Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ayasofya'nın açılışını '2020'nin felaketleri' ve 'hatırlamak istemediğimiz' olayları arasında sayan bir zihniyet, hangi topraklara ait olabilir?" ifadesini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: CUMHURBAŞKANIMIZA MİNNETTARIZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "2020 yılının bizlere yaşattığı en müstesna duygu şüphesiz ki Ayasofyamızın onlarca yıllık hasretinin son bulması oldu. 2021 yılının ilk gününü de Ayasofyamız'da karşıladık. Biricik sevdamızın zincirlerini kırıp hasretimizi dindiren sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız" ifadelerine yer verdi.





AK PARTİLİ ÇELİK: DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ayasofya Camii'nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait herşeyle kavgası var. Millete ait olan "Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir" ilkesini de sevmiyorlar. "Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır." Cumhurbaşkanımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

'Milletimizin değerlerinin güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz' diyen Sözcü Çelik, 'Milletimizin sevinmesi için gayret edeceğiz. Egemenliğin millete ait olduğu ilkesi pusulamız olmaya devam edecek. Milletimizin duasına ve sevincine katılanlara ne mutlu...' açıklamasını yaptı.

AK PARTİ'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını "2020'nin felaketleri" arasında gösterdiği gerekçesiyle Sözcü gazetesine tepki gösterdi.

Akbaşoğlu, yaptığı açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin aslına dönerek ibadete açılmasını felaketler arasında gösteren, aziz milletimizin değerlerine düşmanlık yapan zihniyeti yabancılaşmışlara yazıklar olsun." ifadesini kullandı.

"Televizyon ekranlarında başörtüsüne düşmanlık ederek milletin arasına fitne tohumları atan CHP'li eski vekil ile bu zihniyetin beslendiği kaynak aynı" diyen Akbaşoğlu, "Bu köhnemiş zihniyetle mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecek." dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ayasofya'nın ibadete açılmasını felaket olarak okutmak! Bu ülkenin felaket muhalefetinin içler acısı halinin manşeti niteliğindedir!" dedi.