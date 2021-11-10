İstanbul'un göbeğinde genç kadını samuray kılıcıyla öldürmüştü! Başak Cengiz cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Bir aylık eğitim için...

Olayı göre bir site sakini "Ben karşıda oturuyorum. Arabalarla ilgili bir konu var zannettim. Sokakta elindeki kılıçla kadına saldırmış. Burada katletmiş. Daha sonra polis, ambulans geldi. Kadıncağız kanlar içinde yerde yatıyordu. Geldiler, götürdüler" diye konuştu. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.