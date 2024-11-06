Balıkesir'de cinayet: 1 ölü!

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 18:08 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 18:09

Balıkesir merkezde kimliği belirlenemeyen bir şahıs aralarında husumet yaşandığı öne sürülen Recep Ö.'yü 3 el ateş ederek öldürdü.

Edinilen bilgilere göre; Saat 15:00 sularında Karesi İlçesi Yeniyol Caddesi üzerinde kimliği belirlenemeyen bir şahıs aralarında husumet olduğu belirtilen Recep Ö.'yü (57) önce başından daha sonra 2 el vücuduna ateş ederek öldürdü. Şüpheli şahıs olay yerinden kaçarken, polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri olayla ilgili ilk incelemeleri gerçekleştirdi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.