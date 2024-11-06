Ispanak sulamaya geldi, derede ceset buldu

Çayırköy köyündeki bahçesine giden Mehmet Eyvazoğlu, Gücüksu Deresi'ne su çekmek için hortum uzattığı sırada bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Eyvazoğlu'nun bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerince dereden çıkartılan kişinin, 2 gündür kendisinden haber alınamayan 77 yaşındaki Hasan Hüseyin Ayhan olduğu belirlendi. Ayhan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü.