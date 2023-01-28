Balıkesir Bandırma'da silahlı kavga! Polis her yerde onu arıyor! 3 yaralı

Balıkesir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavganın çıkış nedeni henüz bilinmezken, polis ekipleri silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Balıkesir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavganın çıkış nedeni henüz bilinmezken, polis ekipleri silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
100. Yıl Mahallesi'ndeki bir kahvehanede, Mesut G. ile Tuğrul Y, Dursun Y. ve Turgay Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Mesut G. yanındaki silahla ateş etti.
Yaralanan Tuğrul Y, Dursun Y. ve Turgay Y, sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Mesut G'yi arıyor.