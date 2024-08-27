Bakırköy'de, üst geçide takılan TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi. İETT otobüsü de seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Rauf Orbay Caddesi Havuzlu Kavşağı Yeşilköy yönünde meydana geldi. Zeynel G. yönetimindeki 34 BCJ 694 plakalı TIR üst geçide çarparak yanından geçen İETT otobüsünün üzerine devrildi. TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtulan otobüs 34 COY 011 plakalı otomobile çarptı. TIR şoförü ve otobüsteki yolcularla birlikte toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis emniyet şeridi çekerek olay yerinde önlem aldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
AYNI YERDEKİ KAZADA 4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Aynı yerde 12 Mart 2024 tarihinde, Mehmet F.'nin kullandığı 34 ER 260 plakalı kağıt malzeme yüklü TIR, aynı şekilde üst geçide çarparak yanında bulunan 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrilmiş, kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti.