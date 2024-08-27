İzmir'in gözde semtlerinden Alsancak Kordon Vapur İskelesi'nde yaşanan skandal olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen bir çift, çevredeki insanların şaşkın bakışları altında cinsel ilişkiye girdi. Olay, İzmir'in en yoğun noktalarından biri olan Kordon'da gerçekleşirken, çiftin bu ahlak dışı davranışlarına kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti.

"Telefonumu Çaldın!" Diyerek Uzaklaştı

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, olayın ardından kadın, erkeğe "Telefonumu çaldın, siz erkeklere güven olmaz!" diyerek bağırdı ve hemen bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. Bu beklenmedik çıkış, çevredeki insanların şaşkınlığını daha da artırdı.

Sosyal Medyada Tepki Yağdı

Çiftin, kimseye aldırış etmeden gerçekleştirdiği bu ahlak dışı hareketler, kısa sürede sosyal medyada geniş bir şekilde paylaşıldı ve büyük tepki topladı.