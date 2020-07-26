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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Çanakkale'deki yangını havadan takip etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Çanakkale'deki yangını havadan takip etti
26.07.2020 19:53

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir programını iptal ederek, yangın bölgesi Çanakkale'ye geldi.


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