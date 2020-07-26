Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir programını iptal ederek, yangın bölgesi Çanakkale'ye geldi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Çanakkale'deki yangını havadan takip etti
26.07.2020 19:53
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Çanakkale'deki yangını havadan takip etti
- Mescid-i Aksa İmamı Sabri'den Ayasofya açıklaması: Erdoğan bize umut oldu!
- Mescid-i Aksa İmamı Sabri'den Ayasofya açıklaması: Erdoğan bize umut oldu!
- Son dakika: Çanakkale'de 5 ayrı noktada yangın! Çok sayıda ekip bölgede
- Son dakika: MİT'e İstanbul'da yeni hizmet binası! Başkan Erdoğan'dan flaş mesajlar
- Ürdünlü uyuşturucu baronu İstanbul Sarıyer’de yakalandı
- MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
- MSB duyurdu! Terör örgütü PKK/YPG yine sivilleri hedef aldı
- CHP’de tartışmalı kurultayda 2.gün! Tehdit iddiası damga vurdu
- Son dakika: Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde Metrobüs'te yangın!
- İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan koronavirüs itirafı! "Anlayamadık"