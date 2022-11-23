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Bakan Varank net rakam verdi! İstihdama 1 milyonluk katkı

Bakan Varank net rakam verdi! İstihdama 1 milyonluk katkı
23.11.2022 16:42

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberi | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda önemli açıklamalarda bulundu. Pandemiye rağmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 1 milyon ek istihdam yaratıldığını belirten Bakan Varank, "Türkiye'de hala fabrika kurulmadığını, üretim yapılmadığını iddia eden varsa, ben kendilerini Türkiye'nin dört bir tarafındaki OSB'lere, Endüstri Bölgelerine, Sanayi Sitelerine davet ediyorum." dedi. Bakan Varank Milli Muharip Uçağı için üretilen görev bilgisayarını tanıttı.

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