Bakan Varank net rakam verdi! İstihdama 1 milyonluk katkı

Son dakika haberi | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda önemli açıklamalarda bulundu. Pandemiye rağmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 1 milyon ek istihdam yaratıldığını belirten Bakan Varank, "Türkiye'de hala fabrika kurulmadığını, üretim yapılmadığını iddia eden varsa, ben kendilerini Türkiye'nin dört bir tarafındaki OSB'lere, Endüstri Bölgelerine, Sanayi Sitelerine davet ediyorum." dedi. Bakan Varank Milli Muharip Uçağı için üretilen görev bilgisayarını tanıttı.