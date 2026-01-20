PODCAST CANLI YAYIN
Bakan Tunç’tan "Bayrak" provokasyonu açıklaması: Soruşturma başlatıldı! 35 tutuklama var!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mardin sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen alçak saldırıya sert tepki gösterdi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını duyuran Bakan Tunç, ülke genelindeki provokatif eylemlere yönelik operasyonlarda 35 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki sınır hattında, terör örgütü yandaşlarının şanlı Türk bayrağını hedef alan provokasyonu devletin yargı organlarını harekete geçirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyı lanetleyerek adli sürecin tüm hızıyla işletildiğini belirtti.

"Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlattı"

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, devletin egemenlik sembolüne yapılan saldırının cezasız kalmayacağını vurguladı. Bakan Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum. Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır. Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı cezasız kalmayacaktır."

Operasyon Bilançosu: 356 Şüpheli, 35 Tutuklama

Suriye'deki çatışmalar bahane edilerek Türkiye içerisinde gerçekleştirilen yasa dışı eylemlere de değinen Bakan Tunç, yargıdaki son durumu paylaştı. Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından titizlikle yürütülen soruşturmaların bilançosu şöyle:

  • Soruşturulan Şüpheli Sayısı: 356 kişi

  • Tutuklanan Şüpheli Sayısı: 35 kişi

  • Adli Kontrol Uygulananlar: 45 kişi

  • Gözaltı İşlemi Sürenler: 77 kişi

Provokasyonlara Geçit Yok

Bakan Tunç, hiçbir provokasyonun toplumsal huzuru bozmasına izin verilmeyeceğinin altını çizerek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden sosyal medya paylaşımları ve saha eylemleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini yineledi.

