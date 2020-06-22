Bakan Soylu ve Pakdemirli'den Bursa'da önemli açıklamalar: Evi hasar görenlere 5 bin TL yardım yapılacak

22.06.2020 18:26

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sel felaketinin yaşandığı Bursa'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Evi hasar gören vatandaşlarımıza 5 bin TL'ye kadar yardım yapılacak." dedi. Bakan Pakdemirli ise yaptığı açıklamada vatandaşları uyararak, "Dere yataklarında evleriniz varsa en yakın zamanda taşının." dedi.



Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları



Bir kişiyi arama çalışması devam ediyor. Havadan ve karadan kayıp kardeşimizi arıyoruz.



Toplam 6 vatandaşımızın kaybolduğu bilgisi oluşmuştu. Toplam 5 vatandaşımızı selde kaybetttik. Bunun yanı sıra sayın bakanımızla ve buradaki

heyetimizle birlikte tüm hasara uğrayan yerleri ziyaret ettik. Orada gerek maddi hasarlar vardı, gerek tarımsal hasarlar vardı. Bunlarla ilgili alt yapı

ekiplerimiz çalışıyorlar.



Evi hasar gören vatandaşlarımıza 5 bin TL'ye kadar yardım yapılacak.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları;



5 ilçe ve 43 köy şiddetli yağış ve selden etkilendi.



Dere yataklarında evleriniz varsa en yakın zamanda taşının. Köylerimize 2 milyon lira hibe desteği vereceğiz. Özellikle domates ve sebzede kayıplarımız var.