MSB'den Pençe-Kaplan paylaşımı: Operasyon planlandığı gibi başarıyla devam ediyor!

22.06.2020 18:22

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonuna ilişkin paylaşımda bulundu. Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden, karakol ve üs bölgelerimize taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen #PençeKaplan Operasyonu; planlandığı gibi başarıyla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden, karakol ve üs bölgelerimize taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen #PençeKaplan Operasyonu; planlandığı gibi başarıyla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.