Bakan Soylu açıkladı: İşte DEAŞ'ın baş bombacısı ‘Ebu Cihad El Din El Nasır Ubeyde’ kod adlı Yusuf Huba 22.11.2019 09:07

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk güvenlik elemanlarının Azez’de yakaladığı teröristin DEAŞ’ın ‘baş bombacısı’ ‘Ebu Cihad El Din El Nasır Ubeyde’ kod adlı Yusuf Huba olduğunu açıkladı. Soylu, çeşitli ülkelerdeki 20 saldırının faili olarak aranan Huba’nın ayrıca DEAŞ’ın tüm dünyada canlı bomba ve bomba eğitiminden sorumlu elebaşısı olduğunu söyledi.