Son dakika: Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak: İşte masadaki kritik konular

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Kritik toplantıda öncelikli olarak Azerbaycan-Ermenistan gerilimi, doğal gaz arama-tarama faaliyetleri, Libya'daki son durum ve koronavirüsle mücadele ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde saat 15:00'te toplanacak. Beştepe'de yapılacak kritik toplantıda öncelikle olarak Azerbaycan-Ermenistan gerilimi masaya yatırılacak. Doğu Akdeniz'deki ve Karadeniz'deki doğal gaz arama-tarama faaliyetlerinin değerlendirileceği toplantıda Libya'daki son durum da ele alınacak.







Başkan Erdoğan'ın liderlik edeceği kritik toplantıda koronavirüsle mücadelede gelinen son durum ve bundan sonra atılacak adımlarda masada olacak.