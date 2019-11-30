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Bakan Fatih Dönmez: TANAP’ı bugün Avrupa’ya bağlıyoruz

30.11.2019 13:07

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan TANAP projesi ile ilgili paylaşımda bulundu. İpsala ilçesinde MS4 TANAP İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleştirilecek.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Dağları, nehirleri ve boğazları aşan TANAP'ı bugün Avrupa'ya bağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İpsala ilçesinde MS4 TANAP İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleştirilecek.



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