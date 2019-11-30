Van’da silahlı kavga! Oto pazarında çıkan silahlı kavgada çok sayıda yaralı var 30.11.2019 13:08

Van merkez Tuşba ilçesinde bulunan ikinci el Açık Oto Pazarı’nda çıkan silahlı kavgada çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Tuşba Açık Oto Pazarı’nda meydana gelen olayda iki grup arasında nedeni henüz belli olmayan silahlı kavgada çok sayıda vatandaş yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevkedilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.