Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, "Gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil. Askerlerimize zarar gelmesi durumunda misliyle karşılık vereceğimizi söylemeye devam edeceğiz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ateşkesin sağlanabilmesi, akan kanın durması için tarafların Soçi mutabakatındaki taahhütlerine uyulmasını bekliyoruz" dedi.
Bakan Akar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Rusya'da Türk ve Rus heyetlerin İdlib konusunda görüştüğünü ve ne gibi kararların alındığına dair gazetecin sorusuna Akar, "Orada milyonlara varan insanlar evini terk etti, çoluğunu çocuğunu alarak bu zor arazi koşullarında gerçekten yağmur, rüzgar, karın altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bizler elimizden geldiğince özellikle ve öncelikle insani durumu düzeltmek için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Kızılay, AFAD ile el ele vermek suretiyle TSK unsurları ile ellerinden gelen gayreti göstermek suretiyle insanlık dramını, trajediyi azaltmaya çalışmaktayız. Burada rejim karadan, havadan saldırıyla insanlık dışı faaliyet gösterdi. Hastaneleri, okulları, yerleşim yerlerini vurdular. Saldırıların durdurulması akan kanın durdurulması, ateşkesin sağlanması. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk Silahlı Kuvvetleri daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızı tarafından açıklanan görüşlerimizi, ilkelerimizi aynen muhafaza ediyoruz. Soçi Anlaşması, Astana ve Adana mutabakatı diyoruz. Bunlar ilkeler ne ise, tarafların bunların uymasını bekliyoruz. Bunu talep ediyoruz. Herhangi bir gözlem noktamızın çekilmesi söz konusu değil. Herhangi bir şekilde onlara bir şey yapıldığı takdirde misliyle mukavemet edeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Ateşkesin sağlanabilmesi, akan kanın durması için tarafların Soçi mutabakatındaki taahhütlerine uyulmasını bekliyoruz" dedi.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK Mİ?
Görüşmelerin devam edip etmeyeceğine dair soruya Akar, görüşmelerin devam edeceğini ifade etti. Akar, "Astana mutabakatı beşinci maddesinde; taraflar ateşkesin sağlanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri garantör ülke olarak ilave tedbirleri almak konusunda yetkili. Ateşkesin sağlanması için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Gerekirse muhaliflere, ateşkesi bozmaya çalışanlara zor kullanabileceğimiz ifade ettik. Biz Suriye başta olmak süzere bütün komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bir an bölgede ateşkesin, istikrarın sağlanması, Anayasa'nın yapılması, meşru hükümetin seçilmesi, meşru hükümet çerçevesinde istikrarın sağlanması, demokratik bir Suriye" ifadelerini kullandı.
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