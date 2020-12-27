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Bakan Akar'dan dünyaya net mesaj! 'Herkes aklını başına alsın'

Bakan Akar'dan dünyaya net mesaj! 'Herkes aklını başına alsın'
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, 'Katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki, Türk unsurlarına herhangi bir saldırı girişiminde her yerde meşru hedef olarak görüleceklerdir' dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile resmî ziyarette bulunduğu Libya'da görevli Mehmetçik ile de bir araya geldi.

Libya Görev Grubu Komutanlığını ziyaret eden Bakan Akar ve Komutanlar, personel ile karavanadan akşam yemeği yedi. Yemeğin ardından personele hitap eden Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun bir dönemden geçtiğini belirtti.

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